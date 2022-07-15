Петиція про заборону видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці набрала 25 тисяч голосів і чекає на відповідь Зеленського

Електронна петиція про заборону видавання повісток на вулицях, АЗС та блокпостах набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті офіційного інтернет-представництва Президента.

Автор ініціативи Ігор Нерозя зареєстрував петицію на сайті 29 червня. Так потрібну кількість електронних підписів вдалося зібрати практично за два тижні.

“Згідно з законом про мобілізацію черговість мобілізації повинен був вказати президент в указі про мобілізацію, але там просто вказано розробити її Генштабу ЗСУ, який, своєю чергою, засекретив цю інформацію. Тобто до кінцевих громадян інформація про черговість недоступна й немає ніяких юридичних підстав для захисту від неправомірної мобілізації.” – йдеться в тексті петиції.

Така ситуація призводить до того, що мотивовані громадяни, які мають бойовий досвід, не можуть вступити на військову службу, оскільки багатьох людей без досвіду та достатньої мотивації воювати набрали просто на вулицях.

Крім цього, як зазначає автор електронного документа, через відсутність інформації трапляються порушення у процесах видавання повісток. Наприклад, вони підписувалися без вказівки прізвища, а повністю заповнювалися вже дома.

Автор згадує і про “не дуже законні” випадки, коли людей забирали у військкомати прямо з черг на АЗС.

У зв’язку з цим ініціатор і підписанти просять набирати військовослужбовців насамперед серед охочих воювати українців, а також повністю заборонити видавання повісток в інших місцях, окрім військкоматів. Також автор та 25 тис. українців вважають за необхідне оприлюднити й оновлювати стан хвиль мобілізації.