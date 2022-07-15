Канада ввела новые санкции против России

Власти Канады ввели новые санкции против российского нефтегазового и промышленного секторов, расширив введенные ранее ограничения в связи с вторжением России в Украину.

«14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в положение о специальных экономических мерах, касающихся России, запретив предоставление двух производственных услуг российским предприятиям нефтяной, газовой, химической и обрабатывающей промышленности», — говорится на сайте МИД Канады.

В частности, канадским гражданам и компаниям запрещается предоставлять российской стороне услуги, связанные с производством металлических изделий, компьютерной техники, транспорта и другого оборудования.

У канадских компаний есть 60 дней для завершения существующих контрактов.