Экономика Китая сократилась во втором квартале

Объем китайской экономики сократился во втором квартале по сравнению с первым, после того как Шанхай и другие города закрылись в рамках борьбы со вспышками коронавируса.

Но правительство заявило, что «стабильное восстановление» началось после того, как компании возобновили свою работу.

Согласно официальным данным, опубликованным в пятницу, вторая по величине экономика мира в апреле-июне сократилась на 2,6 процента по сравнению с январем-мартом, когда она также сократилась, хотя только на 1,4 процента.

Активность оказалась «гораздо ниже, чем ожидалось», заявил Раджив Бисвас в докладе аналитической компании S&P Global Market Intelligence.

Шанхай, где находится самый оживленный порт в мире, и другие промышленные центры начали закрываться в конце марта в рамках противоэпидемических мер, что вызвало опасения по поводу сбоев в глобальной торговле и производстве.

Миллионы семей, фактически, оказались заперты в своих домах, что привело к снижению потребительских расходов.