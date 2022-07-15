Болсонару заявил, что он знает, как можно разрешить конфликт в Украине

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что он знает, как можно «урегулировать» военный конфликт между Россией и Украиной, и что он выскажет свои предложения украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, с которым у него запланирован телефонный разговор на следующей неделе.

«Я выскажу ему свое мнение, что я думаю. Решение этого вопроса. Я знаю, как его можно урегулировать. Но я никому не скажу», – заявил Болсонару журналистам в ходе визита в штат Мараньян на северо-востоке Бразилии.

«Решение этого вопроса может быть похоже на то, как закончилась война Аргентины с Великобританией в 1982 году», – сказал он, без каких-либо подробностей.

В 1982 году между Аргентиной и Великобританией произошел короткий конфликт из-за суверенитета над Фолклнедскими островами в южной части Атлантического океана, известными в Аргентине как Мальвинские. Он начался в апреле 1982 года, когда аргентинские войска высадились на контролируемых Великобританией островах, а Лондон отправил оперативное соединение ВМС, чтобы вернуть их. У плохо оснащенных аргентинских войск было мало шансов, и через два месяца Аргентина сдалась.

Телефонный разговор Болсонару и Зеленского запланирован на 18 июля. Президент Бразилии заявил, что с этой инициативой обратился украинский лидер, и он сразу согласился.