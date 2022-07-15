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Більшість німців підтримують Україну попри підвищення цін в країні

Німеччина

Про це пише Reuters з посиланням на дані опитування телекомпанії ZDF.

Близько 70% опитаних схвалили підтримку України Німеччиною, хоча кількість людей, які хотіли сильнішої військової підтримки, скоротилася до 35% з 44% на початку липня. Водночас 22% заявили, що не хочуть, щоб Німеччина підтримувала Україну і ціни на енергоносії стали нижчими.

Понад дві третини опитаних вважають недостатніми заходи, які вижила країна, щоб допомогти німцям покрити більші витрати через війну, включаючи зниження цін на квитки в громадському транспорті та здешевлення бензину. Лише 20% визнали їх задовільними.

Інтерв’ю респондентів провели 12-14 липня. Опитали 1167 випадково відібраних людей.

15 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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