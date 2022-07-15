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Білорусь допустила дефолт за зовнішнім боргом – Moody’s

Білорусь допустила дефолт за зовнішнім боргом – Moody&#8217;s

Білорусь допустила дефолт за зовнішніми борговими зобов’язаннями, оскільки Міністерство фінансів здійснило виплати за єврооблігаціями у білоруських рублях.

Про це повідомляє міжнародне рейтингове агентство Moody’s.

13 липня минув пільговий період, протягом якого Білорусь мала виплатити 22,9 млн доларів за десятирічними єврооблігаціями Belarus-27. Оскільки Міністерство фінансів Білорусі здійснило платіж у національній валюті, власники зовнішнього боргу білоруських емітентів не змогли отримати виплати.

“Погашення валютного боргу в білоруських рублях є дефолтом”, – заявили в Moody’s.

При цьому в агентстві попередили, що якщо платежі не будуть здійснені відповідно до початкових умов, то Fitch (є офіційним рейтинговим агентством Білорусі) вважатиме це дефолтом.

15 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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