Pin Up официальный сайт — как в казино слоты играть онлайн Німеччина не послаблятиме санкції проти Росії – МЗС » Білорусь допустила дефолт за зовнішнім боргом – Moody’s Білорусь допустила дефолт за зовнішніми борговими зобов’язаннями, оскільки Міністерство фінансів здійснило виплати за єврооблігаціями у білоруських рублях. Про це повідомляє міжнародне рейтингове агентство Moody’s. 13 липня минув пільговий період, протягом якого Білорусь мала виплатити 22,9 млн доларів за десятирічними єврооблігаціями Belarus-27. Оскільки Міністерство фінансів Білорусі здійснило платіж у національній валюті, власники зовнішнього боргу білоруських емітентів не змогли отримати виплати. “Погашення валютного боргу в білоруських рублях є дефолтом”, – заявили в Moody’s. При цьому в агентстві попередили, що якщо платежі не будуть здійснені відповідно до початкових умов, то Fitch (є офіційним рейтинговим агентством Білорусі) вважатиме це дефолтом.