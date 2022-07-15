352 ребенка погибли с начала войны в Украине — Генпрокуратура

С начала войны в Украине погибли 352 ребенка, более 657 ранены, сообщает украинская Генпрокуратура в традиционной сводке 15 июля. Больше всего детей пострадало в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской, Луганской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Эти данные не окончательны, речь идет только о тех, чьи имена удалось подтвердить, подчеркивают в Украине: во многих регионах, где продолжаются боевые действия, и на оккупированных территориях подсчет сейчас невозможен.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено более 2126 учебных заведений, 216 из них разрушены полностью.

По данным ООН на 12 июля, в результате российской агрессии погибли 5024 мирных жителей, включая 343 ребенка. В ООН также уточняют, что погибших и пострадавших значительно больше, приведенные цифры — это задокументированные и подтвержденные жертвы войны.