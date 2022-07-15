ЄС планує імпорт газу із Азербайджану, в обхід Росії

Про це повідомляє Reuters.

Через частину газопровідної мережі Південного газового коридору — Трансадріатичний трубопровід — 2021 року вже було доставлено понад 8 млрд кубометрів азербайджанського газу до європейських країн, зокрема до Італії.

Європейська комісія запропонувала країнам ЄС укласти угоду з Азербайджаном для збільшення імпорту природного газу та розширення трубопроводу для цього. Новий проєкт меморандуму ЄС напрацьовує, щоб скоротити залежність від російського газу після початку великої війни в Україні.

«Сторони прагнуть підтримувати двосторонню торгівлю природним газом, у тому числі шляхом експорту до Європейського Союзу, через Південний газовий коридор, щонайменше 20 мільярдів кубометрів газу щорічно до 2027 року, відповідно до комерційної життєздатності та ринкового попиту», – зазначається у повідомленні.