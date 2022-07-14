Захисники України завдали удари по двох пунктах управління російських військ та посадовому майданчику у Новій Каховці

Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

«У рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ на півдні вогневих завдань знищено 13 загарбників, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки. А також нанесено удари по 2 пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику в Новій Каховці. Остаточні втрати противника уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Військові розповіли, що росіяни завдали три удари по українських позиціях на Херсонщині.Обійшлося без втрат. Також окупанти намагались бомбардувати Зміїний.

«Ранком і вдень парою Ка-52 нанесено три удари по наших позиціях на Херсонщині. Без втрат. Також парою винищувачів Су-27 намагався здійснити бомбардування острова Зміїний. Бомби впали в море, біля острова», — додають в оперативному командуванні.

ЗСУ збили безпілотник типу «Елерон-3» та знищили дрон.