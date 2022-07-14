Выставление счета на оплату онлайн – особенности и преимущества

Оплатить товар в Интернете с каждым годом становится все проще. На сегодня одним из наиболее популярных способов является перевод средств при помощи использования QR-кода. Он обладает рядом преимуществ, которые и объясняют высокий спрос среди предпринимателей, включая юридические и физические лица. Предоставить доступ к сервису может компания Freedom Pay, занимающая лидирующие позиции на рынке обеспечения онлайн-платежей в Казахстане.

Как работает программа для выставления счета

Для желающих выставить счет от физического лица онлайн предусмотрена специальная программа, которая генерирует QR-код. Она работает следующим образом

вы заказываете услугу в компании Freedom Pay;

заходите в личный кабинет;

создаете QR-код, в котором указываете валюту перевода, сумму и прочие данные;

отправляете его клиенту или деловому партнеру;

получаете деньги.

Примечательно, что такой способ выставления счета подходит не только для онлайн-магазинов, но и для стационарных точек продажи. Дело в том, что вам не обязательно создавать оригинальный счет с указанием суммы, вы можете просто распечатать QR-код и повесить его изображение в магазине. Клиент наведет камеру смартфона на картинку и переведет озвученную вами сумму.

Преимущества использования программы для выставления счета

Одним из главных плюсов такого сервиса по праву считается простота и скорость перевода. Клиенту не понадобится вводить счет получателя или номер его банковской карты. Он получает на руки готовый шаблон, вписывая только сумму и свои банковские данные. Отдельно стоит отметить высокий уровень безопасности сохранения данных, который предоставляет Freedom Pay, предлагая пользователям программы защищенный сервер.

Вы никак не зависите от работы программы, так как самостоятельно отправляете заранее сгенерированный QR-код клиенту через мессенджер, в SMS или на адрес электронной почты. Именно эти преимущества и делают такой способ оплаты товаров одним из самых популярных среди пользователей смартфонов с приложениями различных банков.