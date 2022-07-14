Війна в Україні погіршила цьогорічні глобальні економічні прогнози

Про це із посиланням на заяву голови МВФ Крісталіни Георгієвої пише The Guardian.

«Людська трагедія війни в Україні погіршилася. Так само і її економічний вплив, особливо через шок-ціни на ресурси, що сповільнює зростання та посилює кризу ціни життя, впливаючи на сотні мільйонів людей у світі, особливо бідних, які не можуть дозволити собі прогодувати родини. І стає лише гірше», — зауважила вона.

Георгієва наголосила, що 2022 рік буде складним, а 2023 — «вірогідно, ще важчим із більшим ризиком рецесії».

За її словами, війна в Україні «суттєво погіршила глобальний економічний прогноз» й лідери G20 повинні докласти зусиль до розв’язання економічних проблем.

«Крісталіна Георгієва натякнула, що МВФ цього місяця знизить свої очікування стосовно глобального економічного зростання, зазначивши, що прогноз залишається «дуже непевним» через війну в Україні, вищу за очікувану інфляцію та пандемію COVID-19″, — зазначають у виданні.