В Гааге обсуждается создание спецтрибунала по военным преступлениям в Украине

Главный прокурор Украины по военным преступлениям и представители европейских судебных органов встретились в четверг для координации расследований военных преступлений, совершенных в ходе российского вторжения в Украину.

Учитывая, что ведется более 20 000 расследований и что группы, проводящие эти расследования, подчиняются различным странам, приводимые в ходе их работы свидетельства нуждаются в упорядочении, подчеркнули участники совещания.

«Подобно стратегии по климату и стратегии по COVID, нам нужна стратегия привлечения к ответственности», – заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра на встрече в Гааге.

В связи с этим Хукстра заявил, что западным странам необходимо рассмотреть вопрос о создании специального трибунала для рассмотрения военных преступлений, совершенных в Украине.

«Для рассмотрения этого вопроса есть основания; насколько я понимаю, мы должны заполнить вакуум. У Международного уголовного суда нет юрисдикции, – сказал Хукстра по завершении международной конференции, посвященной возможностям судебного преследования военных преступлений в Украине. – Поэтому я могу предположить, что мы рассмотрим возможность создания такого трибунала. Это, вероятно, будет нелегко, но мы будем стремиться помочь Украине там, где это возможно».

Главный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Украина уже начала судебное преследование 127 подозреваемых в военных преступлениях.

«В то время, когда проходит эта встреча, российские войска продолжают совершать злодеяния в Украине с ужасающей интенсивностью, – сказал посланник США Узра Зейя, присутствовавший на встрече. – С каждым днем количество военных преступлений увеличивается: изнасилования, пытки, внесудебные казни, исчезновения, насильственные депортации, нападения на школы, больницы, детские площадки, жилые дома, зернохранилища, объекты водо- и газоснабжения».

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс отметил, что подозреваемые в военных преступлениях и геноциде все еще находятся на свободе после конфликтов в Руанде, Дарфуре, Сирии, Конго и на Балканах.

По его словам, страны, пытающиеся задокументировать преступления, сталкиваются с «гигантской задачей, не в последнюю очередь потому, что она требует сбора и хранения доказательств в разгар войны».

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что есть основания для надежды, поскольку более 40 государств добиваются принятия мер в связи войной в Украине через суд. МУС направил для проведения расследования группу экспертов, самую большую за свою 20-летнюю историю.