Уолли Адейемо: США продолжат поддерживать украинскую экономику

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в среду провел телефонную беседу с министром финансов Украины Сергеем Марченко, говорится в сообщении Минфина.

Главной темой беседы стала экономическая помощь, которую Украине оказывают Соединенные Штаты, а также усилия международного сообщества по привлечению России к ответственности за военную агрессию против Украины. Адейемо «подтвердил приверженность Соединенных Штатов интересам Украины» и обсудил с Марченко международную экономическую помощь, предоставляемую Киеву странами-донорами.

В ходе беседы речь зашла о недавнем дополнительном вкладе США в украинскую экономику в размере 1,7 миллиарда долларов в виде прямой бюджетной поддержки.

Уолли Адейемо подчеркнул, что Министерство финансов США продолжит использовать свои санкционные полномочия, чтобы подорвать способность Москвы вести войну в Украине и угрожать своим соседям. Собеседники также обсудили прогресс, достигнутый в реализации ограничения цен на российскую нефть, чтобы ограничить финансирование ВС РФ и смягчить последствия войны, развязанной Путиным, на цены на нефть и энергоносители.