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У Часовому Ярі завершився розбір завалів знищеного росіянами будинка: 48 людей загинуло, ще 9 урятували

Часів Яр, Донеччина

У Часовому Ярі 14 липня завершили розбір завалів знищеного окупантами будинка. Знайдено 48 тіл, зокрема дитини, урятовано 9 людей

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

«Рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки у Часовому Яру. Від ракетного удару в будинку загинули 48 людей, у тому числі — 9-річний хлопчик. Ще 9 осіб вдалося врятувати», — написав він.

Пошук людей тривав упродовж п’яти днів, у ньому брали участь 323 людини.

Раніше, 13 липня, у фейсбуці ДСНС України повідомили про знайдені тіла 48 загиблих.

«Станом на 19:00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло однієї загиблої людини. Всього виявлено тіла 48 загиблих, із них одна дитина. Врятовано з під завалів 9 осіб. Роботи тривають», — йдеться в повідомленні.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко інформує: «Всього з початку робіт на місці події виявлено та вилучено тіла 47 загиблих людей, з них 1 дитина, врятовано з-під завалів 9 людей. Роботи продовжуються».

14 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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