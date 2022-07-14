У Часовому Ярі завершився розбір завалів знищеного росіянами будинка: 48 людей загинуло, ще 9 урятували » Серед загиблих — дитина: росіяни обстріляли ракетами будівлю з офісними приміщеннями у Вінниці За даними Офісу генерального прокурора, кількість жертв внаслідок ворожого обстрілу зросла до 17 осіб, з них двоє — діти. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби. Раніше ДСНС повідомляли, що внаслідок обстрілу загинули 12 людей станом на 12:15. За даними поліції, ще 30 людей було поранено. Серед загиблих є дитина.