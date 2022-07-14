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Серед загиблих — дитина: росіяни обстріляли ракетами будівлю з офісними приміщеннями у Вінниці

За даними Офісу генерального прокурора, кількість жертв внаслідок ворожого обстрілу зросла до 17 осіб, з них двоє — діти.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Пошукові роботи тривають. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби.

Раніше ДСНС повідомляли, що внаслідок обстрілу загинули 12 людей станом на 12:15. За даними поліції, ще 30 людей було поранено. Серед загиблих є дитина.

14 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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