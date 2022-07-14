Санкції ЄС щодо деяких росіян можуть скасувати, — Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.

Наразі близько 30 осіб звернулися до суду з ЄС з проханням виключити їх із санкційних списків, а ще близько 10 звернулися з таким запитом безпосередньо до ЄС.

Юридична служба Європейської ради повідомила послам ЄС, що деякі з цих запитів були виправданими.

На їхню думку, інформація, згодом надана підсанкційними особами показала, що докази, на яких ґрунтуються санкції, могли бути слабкими, застарілими або неправильними.

Співрозмовники агентства не уточнили кількість помилок, які знайшли юристи ЄС, і імена причетних людей.

Наразі відомо, що серед тих, хто оскаржує накладені на них санкції ЄС – російські олігархи Роман Абрамович, Віктор Рашніков, Михайло Фрідман, Пьотр Авен, Андрєй Мельниченко та Дмитро Мазепін. Одним із перших, ще наприкінці квітня, позов до Європейського суду подав олігарх Алішер Усманов, санкції проти якого запровадили майже відразу після повномасштабного вторгнення. Також санкції оскаржує сталевий магнат Олексій Мордашов.