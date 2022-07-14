Росіяни знищили два мости, якими планували просуватися на Слов’янськ – ISW

Російські війська завдали ударів по двох мостах поблизу Слов’янська для стримування українського контрнаступу.

Про це повідомляється в зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

“Російські сили вдарили по залізничному та автомобільному мостам Слов’янськ-Лиман поблизу Райгородка на північний схід від Слов’янська на автостраді Т0514. Російське бойове відео свідчить про руйнування щонайменше одного мосту. Наразі незрозуміло, чи російські сили повністю зруйнували обидва мости”, – стверджує ISW.

Зазначається, що ці два мости могли дати змогу російським силам наступати на Слов’янськ з південного сходу, півночі та північного заходу.

“Їх знищення мало би свідчити про те, що росіяни відмовилися від наміру здійснити подібний наступ і причини цього поки незрозумілі”, – наголосили в ISW.

“Таке рішення відображало б дивно обраний підхід на напрямі, який наразі є головним наступальним шляхом російської армії в Україні, – йдеться у звіті.