ООН: из Украины с начала войны выехали 9 млн человек

Более 9 миллионов человек выехали из Украины с начала российского вторжения, сообщает Агентство ООН по делам беженцев.

Лидером по приему украинских беженцев в Евросоюзе стала Польша: на 11 июля в стране официально зарегистрировано 1 221 596 украинцев, спасающихся от войны. Около 900 тысяч нашли приют в Германии, 391 тысяча — в Чехии, примерно по 150 тысяч — в Турции и Италии. Чуть более чем по 80 тысяч беженцев остаются в Молдове, Румынии и Словакии.

В России, по оценкам ООН, на 12 июля находился 1 625 531 беженец из Украины. Российские СМИ со ссылкой на силовые структуры заявляют о более чем 2 млн человек. Выяснить точное число беженцев в России невозможно: страна не предоставляет данных о том, как проходит регистрация беженцев и какой статус они получают. Кроме того, расхождение в цифрах может быть вызвано тем, что у беженцев с востока и юго-востока Украины могут быть паспорта не Украины, а самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», и даже российские документы. Нет также цифр, по которым можно было бы судить, сколько украинцев вернулись на родину или предпочли впоследствии переехать из России в другие страны.

По данным опроса, проведенного Агентством ООН по делам беженцев в шести европейских странах, большинство украинцев, получивших там убежища, желали бы после окончания войны вернуться на родину. Треть из них планирует возвращение в ближайшее время, однако две трети не готовы сделать это до установления в Украине прочного мира.