Компенсація війни РФ може бути за рахунок їхніх активів, — Зеленський в Гаазі

Про це інформують на сайті президента України.

Зеленський на конференції в Гаазі нагадав, що кожного дня в Україні гинуть люди – через російську агресію десятки тисяч українців убиті.

«Щоб забезпечити відчуття, що справедливість відновлюється, потрібно не тільки покарати винних. Потрібно дати жертвам злочинів повну допомогу й відбудувати все зруйноване внаслідок агресії. Агресор має програти і на полі бою, і на рівні сенсів, щоб війна стала важким збитком передусім для агресора, а не для жертв», – зазначив Зеленський.

Президент закликав у Гаазі, щоб запрацював компенсаційним механізм.

«Ми вважаємо, що компенсація шкоди за завдану агресію може відбуватися коштом російських активів і грошей, які знаходяться за кордоном в інших юрисдикціях. Післявоєнна відбудова України є надзвичайно складним проєктом, який може страти успішним за допомогою партнерів.

Чим швидше запрацює компенсаційний механізм, тим ефективніше активи держави-терориста будуть конвертовані у компенсації. І тим менший фінансовий тягар нестимуть наші партнери», — наголосив президент України.

Зеленський також закликав присутніх вшанувати усіх загиблих від російських злочинів від 2014 року і до сьогоднішнього дня хвилиною мовчання.