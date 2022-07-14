Литва: ограничения на транзит в Калининград сохранятся Росія вдається до ракетного терору, щоб Україна пішла на ультимативні вимоги кремля, — полковник ЗСУ Селезньов » ISW: росіяни знищили два мости поблизу Слов’янська, аби стримати контрнаступ ЗСУ Два мости поблизу Слов’янська були навмисно знищені російськими військами для стримування українського контрнаступу. Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в аналізі вашингтонського аналітичного центру “Інституту вивчення війни”. “Російські сили вдарили по залізничному та автомобільному мостам Слов’янськ-Лиман поблизу Райгородка на північний схід від Слов’янська на автостраді Т0514. Російське бойове відео свідчить про руйнування щонайменше одного мосту. Наразі незрозуміло, чи російські сили повністю зруйнували обидва мости”, — стверджує ISW.