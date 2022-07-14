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ISW: росіяни знищили два мости поблизу Слов’янська, аби стримати контрнаступ ЗСУ

Два мости поблизу Слов’янська були навмисно знищені російськими військами для стримування українського контрнаступу.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в аналізі вашингтонського аналітичного центру “Інституту вивчення війни”.

“Російські сили вдарили по залізничному та автомобільному мостам Слов’янськ-Лиман поблизу Райгородка на північний схід від Слов’янська на автостраді Т0514. Російське бойове відео свідчить про руйнування щонайменше одного мосту. Наразі незрозуміло, чи російські сили повністю зруйнували обидва мости”, — стверджує ISW.

14 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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