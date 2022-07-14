Харрисону Форду 80 лет — немного биографии

В честь этого события предлагаю вспомнить интересные факты из жизни актера и обсудить в комментариях ваши любимые фильмы с его участием:

Форд родился в Чикаго в семье бывших актеров ирландских, немецких и еврейских кровей. Отвечая на вопрос о своем происхождении, Форд говорил: «Как человек я всегда чувствовал себя ирландцем, а как актер — евреем».

До начала актерской карьеры Харрисон считался одним из лучших плотников в Голливуде.

У Форда на подбородке есть шрам, который он получил в результате автомобильной аварии — актер попытался пристегнуть ремень безопасности, пока был за рулем, потерял управление и въехал в телефонный столб. Наличие шрама объясняют в двух фильмах — в «Последнем крестовом походе» молодой Инди случайно бьет себя по подбородку хлыстом, а в «Деловой девушке» персонаж Форда утверждает, что заработал его в драке, хотя потом оказывается, что он потерял сознание, когда ему прокалывали ухо, и ударился подбородком об унитаз.

Форд — заядлый пилот. Он владеет несколькими самолетами и вертолетами. В 2015 году Форд едва не погиб в авиакатастрофе. Двигатель самолета, который он пилотировал, дал сбой, и актеру пришлось совершить экстренную посадку на поле для гольфа в Калифорнии.

Харрисон Форд хотел, чтобы Хан Соло умер еще в оригинальной трилогии «Звездных войн». Он считал, что Соло должен пожертвовать собой ради высшего блага. В итоге его желание все же сбылось, но только в «Пробуждении силы» много лет спустя.

В «Последнем крестовом походе» роль отца Инди исполнил Шон Коннери, однако Форд был недоволен кастингом. Не потому, что имел что-то против Коннери — просто разница в возрасте между актерами составляла всего 12 лет.

Пользователи Reddit как-то задали Форду вопрос, который никак не давал покоя фанатам: кто же выстрелил первым — Хан Соло или Гридо. Форд ответил лаконично: «Не знаю, и мне плевать»

Одной из самых громких неудач актерской работы для Форда стала роль служащего аэропорта в картине итальянского режиссера Микеланджело Антониони «Забриски-Пойнт». При финальном монтаже все сцены с участием Форда были вырезаны из фильма.