Госдепартамент США: все, кто связан с Путиным, рискуют оказаться под санкциями

Заместитель помощника госсекретаря США Эрик Вудхаус (Erik Woodhouse) в среду прокомментировал санкции против Алины Кабаевой, введенные несколькими странами с начала открытой фазы войны России против Украины.

Отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки», почему Вашингтон не ввел санкции против известной спортсменки и медиаменеджера, которую многие называют тайной женой Владимира Путина, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил:

«Мы с повышенным вниманием следим за тем, против кого ввели санкции наши союзники и партнеры. Все, кто связан с президентом Путиным и руководством России, являются персонами, которые рискуют попасть под санкции. Мы продолжаем оценивать объекты для санкций по мере развития событий».

Эрик Вудхаус добавил, что обычно Госдепартамент не уведомляет заранее о планируемых Соединенными Штатами санкциях.

Санкции против Алины Кабаевой были введены Великобританией, Канадой, Европейским Союзом, Австралией и Швейцарией.

В конце апреля издание Wall Street Journal опубликовало информацию о том, что в Совете национальной безопасности США возобладало мнение о нежелательности санкций против Кабаевой, поскольку это может «быть воспринято как личный удар по президенту Путину и привести к дальнейшему усилению напряженности между США и Россией».

Из статьи WSJ следовало, что власти США считают Алину Кабаеву матерью «как минимум трех детей» Владимира Путина. Кроме того, известная гимнастка, не находясь под санкциями, может способствовать сокрытию личных капиталов российского лидера.

«Алина Кабаева… является председателем совета директоров Национальной медиагруппы (НМГ), которому принадлежат крупные доли практически во всех значимых российских федеральных медиа, воспроизводящих пропаганду российского правительства» – говорится в решении Евросоюза о санкциях против Кабаевой, опубликованном 3 июня этого года.