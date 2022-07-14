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Донеччину активно атакують, на Херсонщині все більше російських військ – ОВА

У ніч на 14 липня російські військові обстріляли Харків, вранці – Миколаїв, активно атакують Донецьку область, у Херсонській області накопичують сили поблизу лінії фронту.

Джерело: дані голів областей про ситуацію станом на 8 ранку четверга 14 липня

Деталі: Харків: у середу ввечері окупанти завдали ракетних ударів, пошкоджений об‘єкт критичної інфраструктури в Немишлянському районі. Постраждалих немає.

Вночі в Основ’янському району ракета влучила в меблевий цех, виникла пожежа. Частково зруйнована 3-ох поверхова будівля, пошкоджено 3 вантажних автомобіля та об‘єкт критичної інфраструктури. Попередньо – також постраждалих немає.

По області протягом доби ворог обстрілював Золочів Богодухівського району, горіли приватні будинки. Також Дергачівську громаду Харківського району, були пожежі в будинках, господарчих спорудах.

13 липня в Ізюмському районі внаслідок обстрілу на території комунального закладу лікарні горів дах. Жертв немає.

Протягом доби через обстріли госпіталізували 2 поранених у Чугуївському районі.

14 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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