Російська ракета зруйнувала приміщення депо метрополітену в Харкові Росіяни знищили два мости, якими планували просуватися на Слов’янськ – ISW » Донеччину активно атакують, на Херсонщині все більше російських військ – ОВА У ніч на 14 липня російські військові обстріляли Харків, вранці – Миколаїв, активно атакують Донецьку область, у Херсонській області накопичують сили поблизу лінії фронту. Джерело: дані голів областей про ситуацію станом на 8 ранку четверга 14 липня Деталі: Харків: у середу ввечері окупанти завдали ракетних ударів, пошкоджений об‘єкт критичної інфраструктури в Немишлянському районі. Постраждалих немає. Вночі в Основ’янському району ракета влучила в меблевий цех, виникла пожежа. Частково зруйнована 3-ох поверхова будівля, пошкоджено 3 вантажних автомобіля та об‘єкт критичної інфраструктури. Попередньо – також постраждалих немає. По області протягом доби ворог обстрілював Золочів Богодухівського району, горіли приватні будинки. Також Дергачівську громаду Харківського району, були пожежі в будинках, господарчих спорудах. 13 липня в Ізюмському районі внаслідок обстрілу на території комунального закладу лікарні горів дах. Жертв немає. Протягом доби через обстріли госпіталізували 2 поранених у Чугуївському районі.