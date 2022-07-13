З-за кордону за добу повернулися понад 33 тис. українців: ситуація на пунктах пропуску на західному кордоні

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід«.

З України минулої доби вибули майже 33 тисячі людей. 18 тисяч з них перетнули кордон на польсько-українській ділянці, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Водночас прибули до України за добу більше як 37 тисяч людей, понад 33 тисячі з них – українці.

Також за добу 12 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули більше ніж 70 тисяч людей. Проїхали через кордон понад 16 тисяч транспортних засобів.

Крім того, упродовж доби оформлено 108 вантажівок з гуманітарною допомогою.