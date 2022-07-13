Войска оккупантов пытались наступать к северу от Харькова, — сводка Генштаба

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) успешно отразили наступление российских оккупационных войск на позиции вблизи населенного пункта Дементиевка к северу от Харькова.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

«Оккупанты пытались вытеснить наши войска с района Дементиевки. Но наши воины успешно отбили несколько штурмов указанного села и вынудили врага отойти», — сказано в сообщении.

В командовании рассказали, что в течение дня российские войска больше не предпринимали активных действий в районах других населенных пунктов вблизи Харькова.

Сообщается, что в течение дня противник из артиллерии и реактивных систем залпового огня обстрелял Харькова и населенные пункты Сосновка, Украинска, Петровка, Черкасские Тишки, Коробочкино, Прудянка, Старая Гнилица, Замуловка, Черноглазовка, Кутузовка, Старый Салтов, Новое, Байрак, Дементиевка и Золочев.