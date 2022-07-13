В США уверены, что Украина не допустит попадания американского вооружения в третьи страны

Соединенные Штаты серьезно относятся к защите американских технологий. Об этом во время телефонного брифинга во вторник, 12 июля заявила заместитель государственного секретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс (Bonnie Denise Jenkins). Она выразила уверенность в том, что Украина обеспечит сохранность поставленных США систем оружия оружия и не допустит их попадания в третьи страны.

«Мы активно взаимодействуем с Украиной, чтобы обеспечить подотчетность предоставляемой помощи в условиях сложного конфликта. США на постоянной основе оценивают риски возможной передачи американских военных технологий в любой точке мира. Мы уверены в приверженности украинского правительства надлежащей защите и учете военной техники американского производства. Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что Соединенные Штаты активно взаимодействуют с правительством Украины, чтобы обеспечить ответственность за предоставленное военное снаряжение и помощь в области безопасности. – заявила она. – Мы выражаем уверенность в действиях украинского правительства относительно защиты американского вооружения. США очень тесно сотрудничает по всем направлениям в этом вопросе и признают существующую сложную ситуацию. США также рассматривают варианты предоставления Украине другого военного оборудования в будущем для защиты. Цель предоставляемой помощи — чтобы Россия прекратила войну, которую она ведет в Украине».

В Брюсселе заместитель государственного секретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности, США обсудила со своими партнерами по НАТО и с ЕС не только помощь Украине, но также и риторику Кремля относительно ядерного оружия. Напомню, что в июне Путин заявил, что Россия не угрожает миру ядерным оружием, но готова его применить в случае «угрозы суверенитету».

«Мы признаем, что Россия является государством, обладающим ядерным оружием. Мы также знаем, что Россия неоднократно размахивала “ядерной дубинкой” в последние несколько недель. – отметила Бонни Дженкинс. – Но мы также понимаем, что у нас есть ситуация на местах, с которой нам приходится сталкиваться изо дня в день. Относительно более крупных вопросов, связанных с российской ядерной программой, могу сказать, что мы продолжаем уделять внимание вопросам контроля над вооружениями. К сожалению, из-за вторжения России в Украину, нам пришлось приостановить переговоры о стратегической стабильности, которые мы ведем с Россией. У нас есть механизмы, которые мы хотим использовать для обсуждения вопросов ядерных вооружений с Россией, но, к сожалению, из-за вторжения России мы не смогли этого сделать. Так что сейчас мы сосредоточены на важном вопросе, а именно – на оказании Украине помощи, необходимой ей для защиты своей территории. И это, в дополнение к более долгосрочным вопросам контроля над вооружениями, было в центре моих дискуссий с партнерами по НАТО и ЕС».