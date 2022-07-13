В США обсуждают необходимость реформ вооруженных сил

Соединенные Штаты могут использовать все имеющиеся у них инструменты, включая альянсы и партнерства, чтобы ответить на вызовы, исходящие от Китая и России и по-новому подготовиться к сопротивлению агрессии со стороны авторитарных стран, считает конгрессвуман Крисси Хулахан (Chrissy Houlahan), ветеран вооруженных сил США в третьем поколении. Она выступила на дискуссии в вашингтонском Институте Хадсона (Hudson Institute).

Военный бюджет США на предстоящий год достигнет почти 850 млрд долларов. По мнению, Хулахан в новых законах и инициативах Конгресса должны быть отражены не только общие цифры расходов, но и взгляды политиков на развитие вооруженных сил США в ближайшем будущем перед лицом множества новых серьезных вызовов.

«Одна из самых больших проблем, которую, я думаю, мы все теперь осознали в результате неудачного опыта, который мы все пережили во время пандемии, важность цепочки поставок. Теперь мы уже по-другому понимаем, какую роль в нашей сфере играют такие вещи, как полезные ископаемые или редкоземельные элементы, потому что они необходимы для производства многих предметов, которые входят в наш оборонный заказ… Мы теперь внимательно следим за тем есть ли у нас доступ к лекарствам и фармацевтическим препаратам в местах дислоцирования наших вооруженных сил», – пояснила Крисси Хулахан.

Хулахан подчеркнула необходимость активизировать связи Пентагона и гражданских компаний: «Мы внедряем инновации так же быстро, как гражданская экономика. Мы извлекаем выгоду из эволюции программного обеспечения в гражданской экономике и можем находить и выбирать любые малые и средние предприятия, которые являются новаторами в этих областях. Но нам нужно больше инноваций идущих напрямую из гражданского сектора. Я работаю над поправками, которые открывали бы нам возможность быстрее “дотягиваться” и “поднимать” наш малый и средний бизнес, чтобы как бы навести мосты через эту “долину смерти” идей, чтобы мы, государство и Министерство обороны были более инновационными, в таких вещах, как программное обеспечение. Проблема ведь в том, что мы не такие расторопные, как наши гражданские коллеги в этой области».

В ходе обсуждения модернизации сферы обороны США можно услышать и нетривиальные мысли, как например, использование опыта компании Amazon в доставке товаров дронами, найм на работу в систему Министерства обороны США специалистов в области компьютерной графики, использование технологий «гражданской космонавтики» и пр.

Хулахан также считает правильным помочь системе образования, используя оборонный бюджет. Одна из ее идей касается мониторинга грамотности школьников, который впоследствии помог бы отбирать на уровне старших классов людей, готовых пойти учится и работать в сложные оборонно-технологические и инновационные военно-технические сферы.