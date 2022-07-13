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Угорщина оголосила надзвичайну ситуацію в енергетиці

Угорщина

Про це повідомляє HVG з посиланням на заяву Гуйяша.

Угорський прем’єр Віктор Орбан у середу зібрав позачергове засідання уряду для обговорення «європейської енергетичної кризи». На ньому було ухвалене рішення запровадити надзвичайну ситуацію.

За словами Гуйяша, стало зрозуміло, що для опалювального сезону в Європі не вистачить природного газу, тому уряд ухвалив план із семи пунктів, який набуде чинності з серпня. За його словами, угорські газові сховища заповнені на 44%, чого вистачить на чверть року.

Метою надзвичайної ситуації, за його словами, є «підготовка до енергетичної кризи, зміцнення енергетичної безпеки та захист від зменшення комунальних послуг на тлі подальшого зростання цін на енергоносії».

План уряду Угорщини передбачено, що країна збільшить видобуток газу з 1,5 млрд до 2 млрд кубометрів. Уряд уповноважив главу МЗС Петера Сійярто домовитися про постачання додаткових запасів газу та заборонить експорт енергоносіїв і дров. Натомість планується збільшити видобуток бурого вугілля й антрациту;

Керівник адміністрації угорського прем’єра не виключив, що уряд готується до можливих аварійних відключень. Це може статися, коли газ повністю припиниться, але поки про це не варто говорити, вважає Гуйяш.

13 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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