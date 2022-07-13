США обговорюють з Євросоюзом та Великою Британією ціни на російську нафту, — Білий дім

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

«Це не той процес, який буде завершено за кілька днів. Це займе час через безліч елементів, які необхідно опрацювати», — наголосив Салліван.

Також він сказав, що США працюють з найбільшими імпортерами російської нафти, але відмовився називати подробиці.

«Ми прозорі, прямолінійні й відверті з основними країнами-споживачами щодо нашого наміру працювати над скороченням російських доходів», — зазначив радник Байдена.