Розвідка Британії вказала наступні міста, які РФ планує захопити на Донбасі

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

За даними британської розвідки, впродовж наступного тижня на Донбасі російські війська, ймовірно, зосередяться на взятті кількох невеликих міст, зокрема, Сіверська та Долини на підступах до Слов’янська та Краматорська. Самі ж два останніх міста залишаються основними цілями РФ на нинішньому етапі війни.

Британські аналітики констатували, що Росія продовжує намагатися підірвати легітимність української держави та консолідувати власне управління та адміністративний контроль над окупованими територіями. Нещодавно це включало ініціативу побратимства російських і українських міст та регіонів для розвитку постконфліктних адміністрацій і указ, який полегшить українцям отримання російського громадянства.

Водночас у розвідці зазначили, що антиросійські настрої на окупованих територіях призводять до нападів на російських чиновників та колаборантів. Зокрема, окупаційна адміністрація Великого Бурлука на Харківщині визнала, що один із її керівників загинув 11 липня 2022 року внаслідок підриву автомобіля. «Ймовірно, напади на чиновників посиляться та збільшуватимуть і без того значні виклики, з якими стикаються російські окупанти. Тиск на скорочені військові формування РФ на окупованих територіях посилюватиметься», — дійшли висновку в британській розвідці.