Президент Шри-Ланки бежал из страны

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса бежал из страны. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванного чиновника.

По данным этого источника, Раджапакса с женой и двое телохранителей отправились на Мальдивы на борту военного самолета.

Раджапакса пришел к власти в 2019 году. Во время его президентства Шри-Ланка столкнулась с беспрецедентно масштабным экономическим кризисом и оказалась на грани дефолта. Энергетический кризис поставил экономику страны на грань коллапса.

Раджапакса – бывший профессиональный военный и министр обороны – использовал военных для подавления многочисленных протестов.

9 июля он был вынужден бежать из своей официальной резиденции, в которую ворвались протестующие. Недовольные жители Шри-Ланки в своих проблемах винят семью Раджапакса, которая многие годы доминировала в местной политике.

Чуть позже Раджапакса сообщил спикеру парламента, что намерен уйти в отставку 13 июля.

Парламент планирует назначить нового главу государства 20 июля.