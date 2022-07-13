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Понад 1000 тонн боєкомплектів і особовий склад — втрати РФ на складах у Новій Каховці

Вибухи на складі у Новій Каховці

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань у етері телеканалу Freedom.

На складах у Новій Каховці, які детонували практично до ранку (12 липня, — ред.) та займання там були до обіду сьогоднішнього дня, за попередніми даними, було розміщено понад 1000 тонн боєкомплектів до РСЗВ (реактивних систем залпового вогню, — ред.) і понад 50 машин з паливом були знищені та плюс особовий склад», — наголосив він.

Сергій Хлань зауважив, що росіяни почали розміщувати свої склади подалі від лінії фронту, думаючи, що в Каховці безпечніше, проте вони помилилися.

  • Увечері 11 липня українські військові знищили російський склад боєприпасів у Новій Каховці на Херсонщині.
13 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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