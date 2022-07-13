Покупка криптовалюты
Покупка и продажа криптовалюты станут прибыльным делом, если грамотно рассчитать момент для проведения сделок. А помогут в этом тренды – направленность движения цен валютной пары в конкретный период времени. Против тренда идти нельзя, иначе сделка окажется убыточной.
Разновидности трендов
Существует три разновидности трендов:
- Восходящий. Основывается на минимумах цен в течение определенного периода. На графике данные минимумы связываются специальной линией. Тренд – восходящий, если каждый новый минимум находится выше предыдущего.
- Нисходящий. Определяется максимумами цен. Тренд – нисходящий, если каждый новый максимум находится ниже предыдущего.
- Флэт (боковой). На таком тренде цены отличаются низкой волатильностью. Продажа и покупка криптовалюты – не самый оптимальный вариант в этот период, поскольку в любой момент цены могут подскочить или упасть.
Пробитие – резкая смена типа тренда, сигнализирующая о серьезных изменениях на крипторынке. Также нужно учитывать уровень поддержки и сопротивления. Первое значение – параметр, ниже которого стоимость валютной пары в конкретный промежуток времени не опускается, второе значение – параметр, выше которого стоимость не повышается.
Когда совершать сделки с криптовалютами
Приобретать выбранную криптовалюту необходимо на восходящем тренде. Основой выступают две точки ценовых барьеров, а следующая, третья точка за ними представляет собой подкрепление тренда. Именно на третьей точке наступает подходящее время для покупки криптовалюты.
Продавать криптовалюту нужно на нисходящем тренде – так же на третьей точке, подкрепляющей тренд. На боковом тренде необходимо ожидать дальнейших изменений.
Продажа и покупка криптовалюты осуществляется на криптовалютных биржах (например WhiteBIT, Binance, Coinbase) и в онлайн обменниках.
Покупка и хранение криптовалюты
Купив криптовалюту, можно не продавать ее для получения прибыли, а зарабатывать на ее хранении. Достаточно пополнить криптокошелек монетами на алгоритме PoS, подождать формирования блоков, установить на ПК программный клиент и запустить кошелек. Важны активность и синхронизация цифрового хранилища. При этом в течение долгого времени криптовалюту использовать для сделок будет нельзя. Так же некоторые биржи предлагают SMART-стейкинг — это заработок на хранении криптовалюты под процент.
Leave a Reply