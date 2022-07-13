Покупка криптовалюты

Покупка криптовалюты

Покупка и продажа криптовалюты станут прибыльным делом, если грамотно рассчитать момент для проведения сделок. А помогут в этом тренды – направленность движения цен валютной пары в конкретный период времени. Против тренда идти нельзя, иначе сделка окажется убыточной.

Разновидности трендов

Существует три разновидности трендов:

Восходящий. Основывается на минимумах цен в течение определенного периода. На графике данные минимумы связываются специальной линией. Тренд – восходящий, если каждый новый минимум находится выше предыдущего.

Нисходящий. Определяется максимумами цен. Тренд – нисходящий, если каждый новый максимум находится ниже предыдущего.

Флэт (боковой). На таком тренде цены отличаются низкой волатильностью. Продажа и покупка криптовалюты – не самый оптимальный вариант в этот период, поскольку в любой момент цены могут подскочить или упасть.

Пробитие – резкая смена типа тренда, сигнализирующая о серьезных изменениях на крипторынке. Также нужно учитывать уровень поддержки и сопротивления. Первое значение – параметр, ниже которого стоимость валютной пары в конкретный промежуток времени не опускается, второе значение – параметр, выше которого стоимость не повышается.

Когда совершать сделки с криптовалютами

Приобретать выбранную криптовалюту необходимо на восходящем тренде. Основой выступают две точки ценовых барьеров, а следующая, третья точка за ними представляет собой подкрепление тренда. Именно на третьей точке наступает подходящее время для покупки криптовалюты.

Продавать криптовалюту нужно на нисходящем тренде – так же на третьей точке, подкрепляющей тренд. На боковом тренде необходимо ожидать дальнейших изменений.

Продажа и покупка криптовалюты осуществляется на криптовалютных биржах (например WhiteBIT, Binance, Coinbase) и в онлайн обменниках.

Покупка и хранение криптовалюты

Купив криптовалюту, можно не продавать ее для получения прибыли, а зарабатывать на ее хранении. Достаточно пополнить криптокошелек монетами на алгоритме PoS, подождать формирования блоков, установить на ПК программный клиент и запустить кошелек. Важны активность и синхронизация цифрового хранилища. При этом в течение долгого времени криптовалюту использовать для сделок будет нельзя. Так же некоторые биржи предлагают SMART-стейкинг — это заработок на хранении криптовалюты под процент.