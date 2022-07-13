На Запоріжжі росіяни знищили понад 600 гектарів зернових культур

Про це інформує Національна поліція.

Зазначається, що російські окупанти продовжують нищити український врожай. Унаслідок ракетного обстрілу 12 липня касетними снарядами було спалено понад 600 га зернових культур різних сортів на полях Гуляйпільської ТГ, з них – пшениця, рапс, ячмінь та ріпак.

Крім того, до поліції звернулася представник Оріхівської сільської ради та повідомила про те, що минулого тижня у Малій Токмачці росіяни також поцілили по полях з пшеницею фосфорними та ракетними боєприпасами. Як наслідок, було знищено понад 800 га врожаю.

Нацполіція також зазначає, що за минулу добу до правоохоронних органів надійшло декілька повідомлень про травмованих громадян, які отримали осколкові поранення різного ступеню важкості внаслідок ворожого обстрілу по селищних пунктах Пологівського та Василівського районів.

Також за минулу добу до органів поліції надійшло 22 повідомлення про збройну агресію представників армії РФ відносно мирного населення Гуляйпільського району, яка тривала впродовж усього дня 12 липня.

Ворожим вогнем значних збитків зазнали приватні будинки жителів Гуляйполя. В них зруйновано дахи та шиферне покриття, посічені стіни та фасади. Крім того, ударною хвилею потрощило вікна та пошкодило двері домівок.

Росіяни також поцілили по місцевому центру дитячої та юнацької творчості, у результаті чого у приміщенні були зруйновані вітражні вікна, хол, навчальні кабінети та концертна зала.

Також унаслідок обстрілу Рівнопілля та Полтавки Гуляйпільського району знищено два сільськогосподарські об’єкти промисловості. На підприємстві з розведення рогатої худоби згоріли складські приміщення та адміністративна будівля. Осколками вбило декілька тварин.

Унаслідок обстрілу підприємства з вирощування овочів і рослинних культур ворожими снарядами було пошкоджено господарчі будівлі та складські приміщення.