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МВФ понизил прогноз по темпам роста экономики США

МВФ считает, что США способны избежать рецессии.

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник вновь понизил свой прогноз относительно экономики США: ныне он предполагает, что в 2022 году темпы роста ВВП составят 2,3%. В конце июня МВФ предполагал, что экономика США вырастет на 2,9%.

МВФ отметил, что экономика США испытывает серьезное инфляционное давление, когда снижение цен на промышленные товары, сопровождается ростом цен на жилье, медицинские и иные услуги, а также на продовольствие и энергию. Однако, по прогнозу, США смогут избежать рецессии.

МВФ считает, что действия Федеральной резервной системы США должны позволить понизить темпы инфляции до уровня 1,9% в четвертом квартале 2023 года – в четвертом квартале 2022 года она составит 6,6%.

13 июля, 2022 | Category: Новости, США

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