МВФ понизил прогноз по темпам роста экономики США Президент Шри-Ланки бежал из страны » Минобороны Великобритании: покушений на коллаборантов будет еще больше В ежедневном аналитическом обзоре, размещенном британской военной разведкой в твиттер-аккаунте министерства обороны, сегодня три разных темы: На донбасском направлении в ближайшую неделю российские войска, вероятно, сосредоточатся на штурме Северска и Долины — двух небольших городов. Так они пытаются подготовить себе путь к наступлению на Славянск и Краматорск, которые «вероятно, остаются главными целями нынешней фазы операции». Россия продолжает попытки подорвать легитимность украинского государства и усилить собственное управление и административный контроль над оккупированными частями Украины. Последними по времени примерами этого процесса стали шефство российских городов и регионов над украинскими с целью развития послевоенных администраций, а также указ Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства украинцами. Антироссийские настроения на оккупированных территориях приводят к тому, что все больше пророссийских, да и просто российских чиновников подвергаются покушениям. Так, назначенная Россией администрация поселка Великий Бурлук в Харьковской области признала, что 11 июля в результате подрыва автомобиля погиб ее глава (Евгений Юнаков — британское минобороны его имя не называет). «Интенсивность нападений на чиновников, вероятно, продолжит нарастать, обостряя уже значительные трудности, с которыми сталкиваются российские оккупанты, и потенциально увеличивая нагрузку на и без того ослабленные формирования военных и служб безопасности», — пишет британская разведка. Social embed from twitter