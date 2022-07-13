Корпорация Twitter потребовала, чтобы суд обязал Илона Маска купить соцсеть

Корпорация Twitter подала во вторник судебный иск в отношении известного предпринимателя Илона Маска.

Она обвиняет его в нарушении условий соглашения о покупке социальной сети и требует, чтобы суд обязал Маска завершить сделку и приобрести акции Twitter по ранее установленной цене — 54 доллара 20 центов за акцию.

В исковом заявлении, в частности, указано, что «Маск предположительно уверен (…), что может свободно изменить свое мнение, нанести ущерб компании, внести беспорядок в ее операции, уничтожить состояния акционеров и спокойно уйти».

В пятницу Маск заявил, что отказывается от сделки, поскольку Twitter нарушил условия сделки, отказавшись предоставить информацию о фейковых и спам-аккаунтах, что имеет важнейшее значение для ведения бизнес-операций.

«Твиттер» указал, что он не предоставил этих данных из опасений, что Маск создаст конкурирующую платформу в случае отказа от сделки. В свою очередь, в его иске приводится «длинный перечень» нарушений соглашения, допущенных Маском, в том числе — нескольких его твитов.

Twitter также обвинил Маска в том, что тот «тайно» скупил большие пакеты акций компании в январе-марте, не сообщив об этом регуляторам.

Во вторник акция Twitter стоила чуть больше 34 долларов – в апреле, когда сделка с Маском была одобрена Советом директоров социальной сети, она котировалась выше 50 долларов.