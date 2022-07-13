Как заказать защитные ролеты в Одессе

Лето время не только отдыха, но и ремонта. В наше сложное время Одесса, это один из городов, где хорошие защитные ролеты нарасхват. Но как их правильно выбрать, а главное заказать? Хорошие защитные ролеты на окна Одесса лучше всего заказывать конечно же в специализированном магазине. Вы можете просто найти такой магазин в интернет и выбрать все, что вам необходимо — «Жалюзи-сервис» обеспечивает не только высокое качество продукции, но и надлежащее обслуживание. Вам же, как клиенту важно получить весь комплекс «под ключ» — ролет и его установку. Но давайте поговорим о видах ролетов, их правилах установке и правильно выборе.

Как выбрать и какие бывают защитные ролеты

Защитные ролеты имеют свою собственную градацию не только по качеству изготовления, но и по конструктивным особенностям. Например, они могут быть как с автоматическим механизмом подъема, так и с ручным. Автоматические с электроприводом могут управляться кнопкой с пульта, или с ключа на брелке. Механические управляются в зависимости от конструкции ручными задвижками, замком с ключом или кассетой. Отдельно рассматриваются виды профилей для ролета. Есть материал, который обеспечивает шумоизоляцию, или сохраняет тепло. Либо это может быть эструдированный профиль, более надежно защищающий от взлома.

Определяясь с материалом и типом привода, вы всегда можете проконсультироваться на этот счет у специалистов магазина, которые имеют большой опыт. Они обязательно подскажут нужный оптимальный вариант.

Когда вы уже определились, вашей следующей задачей будет просчет размеров защитных ролетов. Для этого лучше привлечь специалиста, который будет его монтироватьЮ, если у вас нет опыта в этом деле. Монтажник снимет все мерки и сделает предварительный расчет перед заказом. В этом случае вы не промахнетесь. Финальный расчет ролетов делается только менеджером магазина на основе ваших пожеланий.

Гарантии и сервис

Защитные ролеты являются гарантийной конструкцией. Как правило стандартная гарантия рассчитана на 12-24 месяца. Однако стоит заметить, что как правило качественный ролет будет случить вам от 10 до 25 лет при условии его правильной эксплуатации и своевременной профилактики конструкции. И посокльку констркция ролета является оптимально отлаженной, то никаких сложностей с профилактикой не возникает.

Если вы учли все эти нюансы, то вам стоит только наслаждаться своими приобретенными ролетами многие годы, а ваш офис или дом будет надежно защищен. Вы сможете получить уют и тишину там, где этого так хочется.