Как правильно выбрать маркизы на лето

Лето — жаркая пора. Время солнца, света и приятного загара. Однако не все хотя находится под прямыми солнечными лучами. Именно для этой цели изобрели маркизы — конструкции, которые вас отлично защитят. Используя маркизы дома или на даче, вы сможете насладиться тенистой прохладой в любом месте и в любое время. Конструкции легко устанавливаются, отлично перевозятся в сложенном виде не занимая много места. А самое главное — маркизы долговечны и рассчитаны не на один сезон. Но давайте разберемся — какую маркизу вам необходимо выбрать, в зависимости от условий эксплуатации, да и какие они бывают.

Какие бывают маркизы

Основная задача маркизы — защита от солнца. По-сути это тентовая конструкция, которая помимо прочего является разборной. Основные модели маркиз бывают двух типов — тентовые и зонтичные. Первые устанавливаются на фасады домов, закрепляясь возле стены или на ограждении дома. Зонтичные устанавливаются независимо от строения. Второй вариант более приемлем, если вы любите частую перестановку или хотите защититься от солнца в саду. Тентовые конструкции могут также быть независимыми от прилегающих строений. Это как правило П-образные сборные конструкции, которые устанавливаются в любом месте.

Установка маркизы занимает от нескольких минут до часа максимум в зависимости от размера и сложности конструкции. Если вы собираетесь на пикник и хотите с собой взять маркизу, то выбирайте зонтичную или П-образную конструкцию. Навес, который монтируется одной стороной на строение, можно также использовать на природе. Однако тогда она устанавливается либо одной стороной к автомобилю (если позволяет высота) или закрепляется на дереве. При этом выбирается два дерева рядом, на которые ее можно натянуть.

Эксплуатация маркиз.

Прежде всего помните, что даже самый простые конструкции сборного типа должны всегда хранится в полной комплектности и защищенном месте. Лучше выбирать для хранения тентов сухое теплое место, защищенное от солнечных лучей. также не забывайте, что любой тент требует бережного обращения. Он может и помяться и даже получить дефекты ткани, если его сложить для хранения как попало или перевозить в неподходящих условиях.

Рекомендуется регулярно мыть и чистить маркизы, которые эксплуатируются круглогодично. Ведь на них накапливается пыль, песок и грязевые потеки от дождя. С этим нужно бороться. В остальном ваша конструкция может храниться достаточно длительное время — несколько лет и будет вас только радовать.

Маркиза, это достаточно простая и недорогая конструкция, защищающая вас от солнца и дождя, а потому она широко используется и применяется повсеместно.