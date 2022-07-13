Глава МЗС Британії обіцяє забезпечити поразку Путіна в Україні

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка оголосила про намір боротися за посаду лідера Консервативної партії, заявила, що в разі обрання на посаді прем’єр-міністра боротиметься за програш Росії в Україні.

Як повідомляє «Європейська правда», про це Трасс написала у колонці в газеті The Daily Telegraph.

«Ми постаємо перед величезними викликами в себе на тлі глобальної економічної кризи. Ми постаємо перед величезними викликами за кордоном – від агресивної Росії до Китаю, що стає дедалі наполегливішим», – зазначила вона.

Глава британського МЗС додала, що братиме участь у виборах лідера Консервативної партії «як консерватор» і в разі обрання буде керувати країною «як консерватор».

«На посаді прем’єр-міністерки я буду завзято працювати – чи над тим, щоб Владімір Путін програв в Україні, чи щоб забезпечити зростання економіки», – пише вона.

Трасс нагадала, що на посаді міністерки закордонних справ вона сприяла міжнародній реакції на війну Путіна в Україні та запровадженню пакета жорстких санкцій, який «завдав справжнього болю Путіну та Кремлю».

У Британії тривають внутрішньопартійні вибори консерваторів для заміни Бориса Джонсона. Наразі в боротьбі беруть участь 11 кандидатів, серед яких останньою доєдналась глава МЗС Ліз Трасс.