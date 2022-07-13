Франція передасть Україні 36 легкозбірних мостів

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Разом із французьким урядом та Федерацією французьких промисловців MEDEF ми домовилися про передачу Україні 36 легкозбірних мостів завдовжки від 23 до 46 метрів від компанії Matiere. Ці конструкції зможуть швидко замінити зруйновані українські мости, а згодом замінити їх на постійній основі”, – сказав він.

За словами міністра, французька компанія Matiere має багаторічний досвід роботи зі швидкого розгортання мостових переходів для автомобільного та залізничного транспорту, особливо у країнах, де війна зруйнувала інфраструктуру.

“Вже 25 липня інженери компанії прибудуть в Україну і проведуть спільну оціночну місію з інженерами Укравтодору. Потенційно компанія розглядає можливість розгортання виробництва цих мостових переходів в Україні”, – зазначив очільник МЗС.