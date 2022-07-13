Для отримання громадянства України треба буде складати іспити

Кабінет Міністрів України доручив підготувати законопроєкти про запровадження іспиту для набуття громадянства України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, на засіданні уряду було підтримано відповідне протокольне доручення. Зокрема, Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ України мають підготувати й внести на розгляд проєкти законів про комплексний іспит.

“Крім того, Міністерству освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови доручено розробити та затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, з історії України та основ Конституції України”, – зазначив Шмигаль.