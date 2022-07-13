Бояться ЗСУ та ховаються у підвалах: на Запоріжжі ФСБ шукає близько 60 російських дезертирів

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.
Зазначається, що росіяни бояться йти в бій зі Збройними силами України та дезертують. Підрозділи ФСБ Росії займаються пошуком військових, що втекли. При цьому єдиний для дезертирів спосіб повернутися додому – це здатися в полон.
“За інформацією української розвідки, підрозділи фсб росії здійснюють пошук дезертирів зі складу окупаційних військ на території тимчасово окупованої Запорізької області. У військах окупантів кількість таких осіб, що покинули свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів Збройних Сил України по об’єктах російських окупаційних військ збільшується у геометричній прогресії і наразі складає близько 60 осіб”, – йдеться у повідомленні.
В Запорізькій ОВА зазначають, що вказані особи ховаються у підвалах, покинутих та зруйнованих будинках, шукаючи будь-якого способу залишити територію України.
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