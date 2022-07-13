Бояться ЗСУ та ховаються у підвалах: на Запоріжжі ФСБ шукає близько 60 російських дезертирів

Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство, відомо, що на Запоріжжі 60 російських військових залишили свої підрозділи.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.

Зазначається, що росіяни бояться йти в бій зі Збройними силами України та дезертують. Підрозділи ФСБ Росії займаються пошуком військових, що втекли. При цьому єдиний для дезертирів спосіб повернутися додому – це здатися в полон.

“За інформацією української розвідки, підрозділи фсб росії здійснюють пошук дезертирів зі складу окупаційних військ на території тимчасово окупованої Запорізької області. У військах окупантів кількість таких осіб, що покинули свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів Збройних Сил України по об’єктах російських окупаційних військ збільшується у геометричній прогресії і наразі складає близько 60 осіб”, – йдеться у повідомленні.

В Запорізькій ОВА зазначають, що вказані особи ховаються у підвалах, покинутих та зруйнованих будинках, шукаючи будь-якого способу залишити територію України.