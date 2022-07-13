З-за кордону за добу повернулися понад 33 тис. українців: ситуація на пунктах пропуску на західному кордоні Все, что нужно знать про микрокредитование » Близько 37 570 військових, 3832 бронемашини, 678 безпілотників: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України З 24 лютого до 13 липня окупанти втратили близько 37 570 військових, 3832 бронемашини, 839 систем артилерії, 678 безпілотників Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Орієнтовні втрати росіян від посатку повномасштабного вторгнення в Україну становлять: особового складу — близько 37 570 (+100) окупантів;

танків — 1649 (+0) од.;

бойових броньованих машин — 3832 (+3) од.;

артилерійських систем — 839 (+1) од.;

реактивних систем залпового вогню — 247 (+0) од.;

засобів ППО — 109 (+0) од.;

літаків — 217 (+0) од.;

гелікоптерів — 188 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 678 (+2) од.;

крилатих ракет — 155 (+0) од.;

кораблів/катерів — 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн — 2704 (+5) од.;

спеціальної техніки — 67 (+1) од. Упродовж 12 липня найбільших втрат окупанти зазнали на Миколаївському напрямку.