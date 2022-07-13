Близько 37 570 військових, 3832 бронемашини, 678 безпілотників: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

З 24 лютого до 13 липня окупанти втратили близько 37 570 військових, 3832 бронемашини, 839 систем артилерії, 678 безпілотників
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Орієнтовні втрати росіян від посатку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу — близько 37 570 (+100) окупантів;
- танків — 1649 (+0) од.;
- бойових броньованих машин — 3832 (+3) од.;
- артилерійських систем — 839 (+1) од.;
- реактивних систем залпового вогню — 247 (+0) од.;
- засобів ППО — 109 (+0) од.;
- літаків — 217 (+0) од.;
- гелікоптерів — 188 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 678 (+2) од.;
- крилатих ракет — 155 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн — 2704 (+5) од.;
- спеціальної техніки — 67 (+1) од.
Упродовж 12 липня найбільших втрат окупанти зазнали на Миколаївському напрямку.
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