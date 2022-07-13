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Близько 37 570 військових, 3832 бронемашини, 678 безпілотників: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

З 24 лютого до 13 липня окупанти втратили близько 37 570 військових, 3832 бронемашини, 839 систем артилерії, 678 безпілотників

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Орієнтовні втрати росіян від посатку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

  • особового складу — близько 37 570 (+100) окупантів;
  • танків — 1649 (+0) од.;
  • бойових броньованих машин — 3832 (+3) од.;
  • артилерійських систем — 839 (+1) од.;
  • реактивних систем залпового вогню — 247 (+0) од.;
  • засобів ППО — 109 (+0) од.;
  • літаків — 217 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 188 (+0) од.;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 678 (+2) од.;
  • крилатих ракет — 155 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки й автоцистерн — 2704 (+5) од.;
  • спеціальної техніки — 67 (+1) од.

Упродовж 12 липня найбільших втрат окупанти зазнали на Миколаївському напрямку.

13 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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