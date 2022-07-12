Вікторія Спартц: «Приберіть Єрмака та його людей, бо грошей не буде»

Вікторія Спартц – перша представниця американського Конгресу, яка народилася в Україні, переїхала до США і досягла аж таких висот у американській політиці.

Минулого тижня вона звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо контактів з главою Офісу президента України, а також перерахувала звинувачення на адресу Андрія Єрмака наступного дня.

Зважаючи на резонанс цих повідомлень, а також на те, що ці звинувачення лунають в українському публічному просторі вже давно і непокоять багатьох українців, редактори «Української правди» та «Європейської правди» вирішили особисто розпитати Спартц про це в інтерв’ю.

Сказати, що розмова виявилася дивною – це нічого не сказати.

Ми зробили відеоверсію розмови, щоб кожен міг зробити власні висновки про те, у якому контексті лунали ці заяви. А текстова редакційна версія інтерв’ю – у матеріалі Інтерв’ю

Про що говорила Вікторія Спартц:

«Багато людей стурбовані, що дуже близько до вашого президента є людина, з якою пов’язані якісь проблеми. І я вважаю, що вам потрібно ці проблеми вирішити [і тому повідомила про них у листі. – Ред.]».

«Всі ці дані [звинувачення на адресу Єрмака] не з України, а з інших країн. І вони справді з’явилися не учора. Вони для нас є проблемними, а ми, як партнер, ставимо їх перед Україною. А ваш президент може вирішити цю проблему.

Я буду вам чесно казати, що і республіканці, і демократи дуже стурбовані: як ми будемо робити нагляд, якщо витрачатимемо такі великі гроші в Україні?».

«Вам вирішувати, що робити, але я вам скажу, що проблеми в України будуть великі, якщо Україна зараз не зможе з нами домовитися. Якщо Конгрес не відчує, що ми можемо вам довіряти. Це ж не в мені питання. Українці не розуміють, що у Конгресу є відповідальність робити нагляд, oversight щодо того, куди та на що витрачають американські гроші. Нас для цього обирають наші виборці!».

«Проблема – не Єрмак. У вашій країні є проблеми, які не вирішуються. І коли я питаю, чому вони не вирішуються, то наші люди мені кажуть, що через Єрмака. Тому це і піднялося. Проблема – те, що ваша країна не готується до війни, не робить потрібні речі, і це мене дуже турбує… Ви навіть поводитеся так, наче у вас війни немає!».

«Коли проїжджаєш вашими містами, коли дивишся, як ваші міста готуються до атак – то бачиш, що багато де це не відбувається. Ви все чекаєте, що все Захід буде робити. Люди сидять у ресторанах у Києві, наче війни у вас вже нема, тому що війна пішла на Схід».

«Для мене питання в тому, що якщо ми витрачаємо в Україні кошти американських платників податків, то ми повинні бути впевнені, що ці кошти йдуть до тих хлопців, які воюють у вас… Зараз нема системи, яка дозволяє нам це перевірити. Ця система повинна існувати. Я не хочу озвучувати деталі, тому що вони не повинні бути публічними».

» Ми витрачаємо мільярди доларів. В Україні були створені антикорупційні інституції, і нас турбує, коли ми бачимо, що ці інституції не можуть працювати. Мені кажуть, що це через Єрмака і людей, яких він ставить на посади. Я не знаю, чи це так, але президент Байден, коли він витрачає кошти в Україні, повинен звітувати Конгресу за це».

«Україна і кожен українець повинні зрозуміти, що у вас дуже серйозна війна. Потрібно, щоб люди, хто чим може, допомагали вашій армії, допомагали військовим, людям, які хочуть воювати. Кожен повинен зробити, хто що може, хто чим може допомагати. Ви повинні перейти на воєнні рейки. Я раджу не недооцінювати вашого противника. Росіяни перегруповуються, вони вміють вести гібридну війну».

Повна текстова редакційна версія інтерв’ю – у матеріалі Інтерв’ю Вікторії Спартц: звинувачення до Єрмака, контроль за зброєю та закиди до України. Відеоверсія розмови – на нашому Youtube-каналі.