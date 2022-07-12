В Новой Каховке убиты российские генерал и офицеры, а также 150 оккупантов

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил

о гибели 150 российских военных, включая генерала и пяти офицеров, в результате удара Вооруженных сил Украины по их базе в оккупированной части Херсонской области в воскресенье.

«После попадания ракет HIMARS по штабу в Херсонской области погиб начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин. Полковник Кенс, о гибели которого мы сообщали вчера, погиб там же. А кроме него – командир 20 мотострелковой дивизии (в/ч 22220, Волгоград) полковник Андрей Горобец, начальник оперативного отделения штаба 20 мсд полполковник Коваль, начальник артиллерии 20 мсд полполковник Гордеев. Всего погибших более 150, включая 5 офицеров», — перечисляет Братчук.

Ранее Главное управление разведки Украины сообщало о 12 погибших российских военных высокого ранга в результате удара по складу боеприпасов в Новой Каховке рядом с Херсоном, и в подтверждение разместило в соцсетях то, что перехват разговора двух российских военных