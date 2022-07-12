В НАТО відзначили майстерне застосування гаубиць М777 українськими воїнами

Майстерність, з якою українські артилеристи застосовують на полі бою гаубиці М777, дивує навіть їніх колег з НАТО.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь” у Facebook.

“Те, як вміло українські артилеристи вправляються з новою зброєю, дивує навіть колег з НАТО. Військова майстерність українських артилеристів поєднана з партнерською допомогою щодня наближають деокупацію півдня України від рашистів”, – ідеться у повідомленні.

Гаубиця М777 стріляє високоточними снарядами з максимальною дальністю до 40 км. З використанням таких снарядів одна батарея може накривати вогнем територію до 1 250 кв. км. Окрім того, M777 має цифрову систему управління вогнем.

В ОК “Південь” оприлюднили відео роботи українськиї війсбкових з гаубицями М777.

Як повідомлялося, позиції Збройних сил України суттєво покращилися завдяки західному далекобійному озброєнню.