В Енергодарі атакували приміщення СБУ, де засіли окупанти

бройні сили України вночі 12 липня атакували в окупованому Енергодарі приміщення СБУ, яке зайняли російські загарбники.

Джерело: Енергоатом у Telegram, російське пропагандистське видання «РИА Новости»

Дослівно Енергоатом: «Сьогодні вночі двічі: приблизно о 00:40 год та у період з 3:40 год до 04:20 год у тимчасово окупованому Енергодарі з дронів було атаковане приміщення СБУ, яке зайняли військовослужбовці РФ. Зафіксовано пряме влучання у будівлю».

Деталі: «РИА Новости» повідомили, що «українські безпілотники скинули 2 міни на будівлю поблизу Запорізької АЕС, постраждалих немає».

Варто зазначити, що окупанти приховують будь-яку інформацію про жертви серед своїх військових.

Пропагандистське видання також оприлюднило фото з атакованої будівлі СБУ.