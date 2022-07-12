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В Енергодарі атакували приміщення СБУ, де засіли окупанти

бройні сили України вночі 12 липня атакували в окупованому Енергодарі приміщення СБУ, яке зайняли російські загарбники.

Джерело: Енергоатом у Telegram, російське пропагандистське видання «РИА Новости»

Дослівно Енергоатом: «Сьогодні вночі двічі: приблизно о 00:40 год та у період з 3:40 год до 04:20 год у тимчасово окупованому Енергодарі з дронів було атаковане приміщення СБУ, яке зайняли військовослужбовці РФ. Зафіксовано пряме влучання у будівлю».

 

Деталі: «РИА Новости» повідомили, що «українські безпілотники скинули 2 міни на будівлю поблизу Запорізької АЕС, постраждалих немає».

 

Варто зазначити, що окупанти приховують будь-яку інформацію про жертви серед своїх військових.

 

Пропагандистське видання також оприлюднило фото з атакованої будівлі СБУ.

12 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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