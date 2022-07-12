Біля Херсона ЗСУ знищили ще один склад боєприпасів військ РФ ЕС готовит конфискацию активов российских олигархов » Українські бійці відбили штурми ворога на кількох напрямках фронту — зведення Генштабу Українські військові успішно відбили кілька штурмів армії РФ біля Дементіївки на Харківщині та зупинили спробу ворога просунутися на Бахмутському напрямку. Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 12 липня Деталі: На Харківському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли міста Харкова та населених пунктів Соснівка, Стара Гнилиця, Українка, Замулівка, Петрівка, Черкаські Тишки, Коробочкине, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старий Салтів, Нове, Байрак, Дементіївка і Золочів. Окупанти намагалися витіснити ЗСУ з району Дементіївки. Але українські воїни успішно відбили кілька штурмів зазначеного села та змусили ворога відійти. На Слов’янському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Адамівка, Барвінкове, Гусарівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка, Хрестище, Нікополь, Сулигівка та Костянтинівка. Підрозділи противника вели штурмові дії з метою покращення тактичного положення поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки. Українські воїни уміло оборонялися, завдали окупантам значних втрат та змусили їх тікати. З таким же результатом завершилась ворожа спроба розвідки боєм неподалік Долини. На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Обстріляв наші позиції неподалік Маяків, Райгородка, Кривої Луки, Верхньокам’янського та Пришиба. Також завдав авіаційних ударів поблизу Серебрянки та Спірного.