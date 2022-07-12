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Україна підписала новий контракт з Westinghouse про будівництво нових блогів на ХАЕС

Енергоатом

Про це повідомила пресслужба американської компанії.

«Це важливі кроки для енергетичної незалежності України. Ми готові надати наші технології та обладнання для реакторів AP1000 в Україні та постійно надихаємося непохитною рішучістю та стійкістю наших стратегічних партнерів», – заявив президент Westinghouse Energy Systems Девід Дарем.

У червні 2022 року Westinghouse і Енергоатом розширили угоди з Westinghouse на постачання всього ядерного палива для експлуатаційного парку НАЕК «Енергоатом» в Україні та будівництво дев’яти заводів AP1000 по всій країні. Установка AP1000 — це перевірений реактор покоління III+, який має унікальні повністю пасивні системи безпеки, модульну стандартну конструкцію та найкращі в галузі експлуатаційні характеристики та можливість стежити за навантаженням. Проєктування та будівництво заводів AP1000 сприятиме значному промисловому співробітництву між США та Україною, включаючи вміст із ланцюгів постачання в обох країнах.

12 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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